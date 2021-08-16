В Уфе в массовой аварии пострадали четыре человека

Вчера, 15 августа, около семи часов вечера в Уфе произошло серьезное ДТП - водитель автомобиля Mitsubishi Lancer столкнулся с грузовиком, от удара большегруз выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с "Грантой".
ДТП произошло напротив жилого дома №42 по улице М. Жукова. Виновником аварии оказался 26-летний водитель иномарки. По предварительным данным, при перестроении не уступил дорогу движущемуся грузовику, сообщили в ГИБДД Уфы.
В ДТП пострадали четыре человека. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства массовой аварии.
Фото: ГИБДД Уфы.