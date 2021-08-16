В Башкирии водитель и пассажир погибли в аварии с грузовиком

Сегодня, 16 августа, рано утром произошла смертельная авария. ДТП зафиксировано на трассе М5 в Туймазинском районе.

На автодороге произошло столкновение «Пежо 308», за рулём которого находилась 44-летняя женщина, и грузовика «Ман», которым управлял 35-летний уроженец Челябинской области.

В результате столкновения женщина за рулём легковушки и её супруг, который находился на пассажирском сидении, скончались до приезда скорой помощи. Ещё один пассажир доставлен в больницу с различными травмами. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.