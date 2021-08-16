Стали известны подробности пропажи 14-летней девочки в Уфе

В Уфе пропала 14-летняя Диана Чудова. Об этом сообщают волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан».

Диана ушла из дома на прогулку ещё 14 августа. С тех пор о её местоположении ничего неизвестно. Издание ГорОбзор.ру сообщает подробности исчезновения подростка.

Как сообщает мама Дианы, в злополучный день в семье всё было спокойно. Девочка встретила маму после работы, они попили чай, поговорили. После Диана ушла на прогулку. Оказалось, что ушла она не с друзьями, а с новым знакомым, с которым до этого общалась лишь в интернете. Личность нового друга Дианы до сих пор не установлена.

Телефон девочки отключен, а денег с собой совсем нет. Ранее Диана никогда не сбегала без предупреждения. Лишь раз осталась у одноклассницы с ночёвкой без спроса. Предположительно, девочка может быть в райне Черниковки или Инорса.

Приметы: телосложение худощавое, рост около 160 см, светло-карие глаза, рыжие волосы. Диана была одета в джинсы синего цвета, черную футболку с узором в виде гвоздики и черные кроссовки.