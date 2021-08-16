В Башкирии экстренно эвакуировали детский лагерь

В Башкирии был эвакуирован детский лагерь «Горное ущелье» в Абзелиловском районе. Причиной экстренной эвакуации стал лесной пожар, который полыхает в 1 км от территории детского учреждения.
Из лагеря было эвакуировано 837 человек. На 19 автобусах 467 человек были эвакуированы в Магнитогорск, где детей передали родителям. Ещё 370 человек были доставлены в санаторий «Юбилейный», в дома отдыха «Юность» и «Берёзка» и лагерь «Уральские зори». Пострадавших нет.
На место возгорания прибыли экстренные службы. Площадь пожара составляет 15 га. Тушить возгорание направились 300 человек и 53 единицы спецтехники.