Первая женщина-пилот из Башкирии отправилась в путешествие по России

Первая женщина-пилот из Башкирии отправилась в крупное путешествие по России на высокоплане. Оксана Тимофеева – первая женщина за штурвалом самолёта в истории гражданской авиации Башкирии.

Сама Оксана по профессии юрист, но отучившись в уфимской лётной школе, получила соответствующее свидетельство и стала членом пилотажной группы.

Известно, что Оксана поднялась над Уфой на подкосном высокоплане «Саванна». Многодневное путешествие по России девушка планирует завершить в сентябре в Перми.