«Ничего хорошего»: Радий Хабиров рассказал о погоде в Башкирии

На оперативном совещании Глава Башкирии Радий Хабиров затронул тему лесных пожаров в Зауралье. Напомним, руководитель региона на прошлой неделе побывал в рабочей поездке в Хайбуллинском районе и пообщался с волонтерами и спасателями, которые тушит лесные пожары.

По словам Радия Хабирова в ближайшее время жаркая погода не отступит. Это означает, что необходимо не расслабляться и продолжать бороться со стихией.

Ничего хорошего погода не обещает. Надо жить в повышенном режиме. Спасибо компаниям, которые отправили бульдозерную технику. Вы главное ставьте задачу. Я с волонтерами общался, все с разных территорий республики. Главное – вовремя ставьте задачу. Пожароопасный сезон еще совсем далек от завершения. Радий Хабиров