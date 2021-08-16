«Ничего хорошего»: Радий Хабиров рассказал о погоде в Башкирии

На оперативном совещании Глава Башкирии Радий Хабиров затронул тему лесных пожаров в Зауралье. Напомним, руководитель региона на прошлой неделе побывал в рабочей поездке в Хайбуллинском районе и пообщался с волонтерами и спасателями, которые тушит лесные пожары.

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По словам Радия Хабирова в ближайшее время жаркая погода не отступит. Это означает, что необходимо не расслабляться и продолжать бороться со стихией.

Ничего хорошего погода не обещает. Надо жить в повышенном режиме. Спасибо компаниям, которые отправили бульдозерную технику. Вы главное ставьте задачу. Я с волонтерами общался, все с разных территорий республики. Главное – вовремя ставьте задачу. Пожароопасный сезон еще совсем далек от завершения.

Радий Хабиров

Также на совещании обсудили вопрос установки в Хайбуллинском районе небольшой станции, которая позволит обеспечить покрытие мобильной связью в 7 отдаленных деревнях. Радий Хабиров отметил, что этот вопрос в ближайшее время должен быть закрыт. 

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