В Уфе за сутки в авариях пострадали двое детей

В Уфе за одни сутки в авариях пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Так, на улице Вокзальной произошло столкновение «Лады Приора» и «Шкоды Октавиа». В салоне второго авто находилась годовалая девочка, которая получил различные травмы. К счастью, серьёзно она не пострадала.

На улице Лётчиков столкнулись 22-летний парень на «Ладе Веста» и 17-летний подросток на мопеде. У молодого человека не было водительских прав. Он получил травмы, и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.