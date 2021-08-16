В Уфе в питьевой воде выявили фенол

Согласно ГОСТу, содержание этого вещества в водопроводе не должно превышать 0,001 миллиграмм на литр воды. В уфимской воде содержание фенола не превысило и 0,0003 мг на литр. То есть, фенол в уфимской воде содержится в 30 раз меньше нормы. Однако некоторые уфимцы не довольны тем, что фенол вообще присутствует в воде.