В Уфе в питьевой воде выявили фенол

Власти Уфы опубликовали результаты проверки качества питьевой воды в городе за полгода. Контроль проводился с начала января по конец июня 2021 года.
Специалисты опубликовали список веществ, которые были найдены в городском водопроводе. В частности, было выявлено наличие фенола в питьевой воде.
Согласно ГОСТу, содержание этого вещества в водопроводе не должно превышать 0,001 миллиграмм на литр воды. В уфимской воде содержание фенола не превысило и 0,0003 мг на литр. То есть, фенол в уфимской воде содержится в 30 раз меньше нормы. Однако некоторые уфимцы не довольны тем, что фенол вообще присутствует в воде.