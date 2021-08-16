В Башкирии коронавирус унёс жизни ещё 11 пациентов

Так, в Башкирии за сутки зарегистрировали ещё 290 человек с коронавирусом. За всё время пандемии этот показатель достиг 52 590. С выздоровлением выписали 42 пациента (47 998), а скончались за сутки ещё 11 человек (917). При этом на амбулаторном лечении находятся 2977 пациентов, а в больницах республики – 697 человек. 61 пациент находится в тяжёлом состоянии. Минздрав Башкирии отмечает, что ни один из госпитализированных не прошёл вакцинацию.