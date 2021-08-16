В Башкирии у заслуженного артиста балета нашли наркотики

В Башкирии разразился громкий скандал. 37-летнего артиста балета Ансамбля народного танца им. Файзи Гаскарова задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотиков.

Фото №1 - В Башкирии у заслуженного артиста балета нашли наркотики

Как сообщает ИА «Башинформ», 12 августа заслуженного артиста Башкирии задержали в частном доме в селе Начапкино Уфимского района. У артиста балета были изъяты синтетическое наркотическое вещество, прекурсоры и несколько банковских карт. Подозреваемый задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Известно, что ансамбль находится в отпуске. Задержанный артист работает в коллективе с 2004 года и награждён многочисленными благодарственными письмами и почётной грамотой Министерства культуры Башкирии.

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