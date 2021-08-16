Эксперты рассказали об изменении стоимости бензина в Башкирии

Аналитики рассказали об изменении цен на бензин в Башкирии за два месяца лета. Эксперты проанализировали стоимость бензина в июне-июле 2021 года.
Значительнее всего за это время подорожала марка бензина АИ-98. Она выросла в цене на 0,8%. Если раньше бензин этой марки можно было приобрести за 54,6 рубля, то теперь он обойдётся автомобилистам в 55,04.
Также на 0,5% подорожала марка бензина АИ-92. С 44,36 рублей она выросла до 44,57. А меньше всего подорожала марка АИ-95 (на 0,4%). Средняя стоимость литра этой марки выросла с 47,67 рублей до 47,49.