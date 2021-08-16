Эксперты рассказали об изменении стоимости бензина в Башкирии

Аналитики рассказали об изменении цен на бензин в Башкирии за два месяца лета. Эксперты проанализировали стоимость бензина в июне-июле 2021 года.

Значительнее всего за это время подорожала марка бензина АИ-98. Она выросла в цене на 0,8%. Если раньше бензин этой марки можно было приобрести за 54,6 рубля, то теперь он обойдётся автомобилистам в 55,04.