В Башкирии осудили мужчин за похищение незнакомца

Перед судом в Нефтекамске предстали два местных жителя. Их обвинили в похищении человека, разбое и угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ещё в октябре 2018 года они договорились напасть на незнакомца. Злоумышленники подкараулили горожанина у квартиры, напали на него, избили и проникли в квартиру, откуда вынесли 45 тысяч рублей. А после посадили пострадавшего в его же машину, на которой увезли его в лес.

Там мужчины связали пострадавшего, привязали его к столбу и уехали. К счастью, горожанин смог отвязаться, дойти до трассы и попросить помощи.