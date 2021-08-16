В Башкирии учителям стобалльников назначена премия в 50 тысяч рублей

В Башкирии учителя, которые успешно подготовили стобалльников по ЕГЭ, получат премию. Об этом стало известно сегодня, 16 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии.

Известно, что в 2021 году 109 стобалльных работ. Айбулат Хажин, министр образования Башкирии, сообщил, что 36 стобалльников поступают в университеты республики. Им положена стипендия в 150 тысяч рублей.