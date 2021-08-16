Житель Башкирии заживо сжёг жену с инвалидностью

Житель Башкирии подозревается в ужасном преступлении. Мужчина убил свою жену с инвалидностью, за которой устал ухаживать.

Как сообщает «РЕН ТВ», женщина была инвалидом 2 группы. Самостоятельно передвигаться она не могла, соотвественно и заботиться о себе женщина не могла. За ней ухаживал супруг, однако через год мужчина решился на страшное.