Новый учебный год в Башкирии начнется в очном формате

Радий Хабиров поручил усилить подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. Глава Башкортостана обратился к главам муниципалитетов на оперативном совещании в правительстве.  Школы с 1 сентября начнут работать в очном формате.

Две недели до 1 сентября – это будет одно из главных событий. Особенно в контексте того, что коронавирус никуда не ушел. Вы видите, что эксперты прогнозируют: разное может произойти, рост заболеваний. И вот действительно, даже по нашей республике полмиллиона детей пойдут в школы и будут в закрытых помещениях, пространствах, а я говорил, что дети начали болеть. Поэтому это серьезная задача, и нам нужно к ней серьезно готовиться.  

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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Итоги прошлого учебного года в Башкортостане подвел министр образования и науки республики Айбулат Хажин. По его словам, ЕГЭ был проведен на высоком уровне: не было допущено утечек экзаменационных материалов, все попытки были обнаружены и пресечены. Максимальное количество – 100 баллов – на экзамене набрали 104 ребенка, а 90 преподавателей получат по 50 тысяч рублей за подготовку стобалльников.

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