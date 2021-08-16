Новый учебный год в Башкирии начнется в очном формате

Радий Хабиров поручил усилить подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. Глава Башкортостана обратился к главам муниципалитетов на оперативном совещании в правительстве. Школы с 1 сентября начнут работать в очном формате.
Итоги прошлого учебного года в Башкортостане подвел министр образования и науки республики Айбулат Хажин. По его словам, ЕГЭ был проведен на высоком уровне: не было допущено утечек экзаменационных материалов, все попытки были обнаружены и пресечены. Максимальное количество – 100 баллов – на экзамене набрали 104 ребенка, а 90 преподавателей получат по 50 тысяч рублей за подготовку стобалльников.