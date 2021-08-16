Новый учебный год в Башкирии начнется в очном формате

Две недели до 1 сентября – это будет одно из главных событий. Особенно в контексте того, что коронавирус никуда не ушел. Вы видите, что эксперты прогнозируют: разное может произойти, рост заболеваний. И вот действительно, даже по нашей республике полмиллиона детей пойдут в школы и будут в закрытых помещениях, пространствах, а я говорил, что дети начали болеть. Поэтому это серьезная задача, и нам нужно к ней серьезно готовиться.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан