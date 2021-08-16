Следком Башкирии сообщил подробности падения металлической двери на подростка

В Башкирии расследуется страшная трагедия. В Салаватском районе трагически погиб 16-летний подросток.
Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, мальчик подрабатывал в цехе по изготовлению древесного угля в селе Насибаш. 14 августа около семи часов вечера подросток пытался закрыть металлические ворота. Дверь слетела с петель и упала прямо на ребёнка.
Подросток получил травмы, несовместимые с жизнью. Было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.
Фото: СК РФ по РБ.