Следком Башкирии сообщил подробности падения металлической двери на подростка

В Башкирии расследуется страшная трагедия. В Салаватском районе трагически погиб 16-летний подросток.

Фото №1 - Следком Башкирии сообщил подробности падения металлической двери на подростка

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, мальчик подрабатывал в цехе по изготовлению древесного угля в селе Насибаш. 14 августа около семи часов вечера подросток пытался закрыть металлические ворота. Дверь слетела с петель и упала прямо на ребёнка.

Подросток получил травмы, несовместимые с жизнью. Было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Фото: СК РФ по РБ. 

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