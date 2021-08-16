В Башкирии сельчане установили памятник участникам Великой Отечественной войны

В Альшеевском районе установили памятник участникам Великой Отечественной войны. Инициаторами проекта стали уроженцы деревни Старовасильевка. Большую часть работы сделали своими руками.

Полотно скинуто, и наконец памятник ветеранам Великой Отечественной войны открыт. Этого события в Старовасильевке ждали все сельчане. На камне – более 100 имен. В списке те, кто отдал свою жизнь за мирное небо, и те, кто вернулся с победой. На знаменательное событие приехали уроженцы деревни со всех концов республики.

В Старовасильевке, к сожалению, уже нет в живых ни одного ветерана. Но их подвиги не забыты. Увековечить память решили двое уроженцев села. Они сами разработали макет. Радик Назмутдинов вынашивал идею много лет. Сам сварил 8-метровую стелу с полумесяцем. Его дед Рахимбай Назмутдинович пропал без вести на фронте. Теперь Радик уверен: дух предка вернулся на родину.

А Флюр Ишмухаметов занялся уточнением списков фронтовиков и подбирал камень для установки доски с их именами. В целом на мемориал ушло примерно 150 тысяч рублей.

На площадке перед клубом в торжественной обстановке прошла церемония награждения тех, кто принял участие в установке мемориала. А это практически все жители Старовасильевки. В том числе и подрастающее поколение.