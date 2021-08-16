В Башкирии молодой парень спас из огня строителя

В Ишимбае удалось избежать страшной трагедии. В пожаре чуть не погиб строитель. Глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов сообщил, что жизнь мужчины спас молодой горожанин Иван Соболев. 12 августа ночью парень проходил по улице Советской. Именно там в двухэтажном доме огнём охватило квартиру.

Оказалось, в квартире шёл ремонт, которым занимался строитель. Ночью из-за непотушенной сигареты в помещении воспламенился диван. Проходивший мимо Иван увидел дым и забрался в открытое окно. Рискую своей жизнью, он вытащил из горящей квартиры строителя. А после побежал будить соседей, чтобы они успели выбраться и вызвать пожарных.

На втором этаже находилось три квартиры, в одной из них жила семья с маленьким ребёнком. Отец семейства выпрыгнул из окна и вместе с Иваном натянул простыню, чтобы поймать малыша. К счастью, пострадавших в пожаре нет. Благодаря смелости Ивана удалось избежать большой трагедии. Сам парень, к слову, скромно ушёл домой после приезда пожарных. О его смелом поступке рассказали очевидцы.