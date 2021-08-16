Забрался через балкон: в Башкирии полицейские задержали вора-домушника
32-летняя жительница Нефтекамска обратилась в полицию и сообщила о том, что из ее квартиры украли наушники и ноутбук. Каким образом вор проник в ее жилище - женщина не поняла.
Сотрудники правоохранительных органов сработали оперативно. 26-летнего ранее судимого горожанина доставили в отделение полиции, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
По предварительной версии, мужчина рано утром, в состоянии алкогольного опьянения, решил зайти в гости к своей знакомой. На звонок никто не откликнулся. Тогда горожанин решил забраться в ее квартиру через балкон. Пройдя на второй этаж, он через подъездное окно выбрался на карниз и затем через балкон проник в жилище знакомой. Дома никого ни оказалось. Обыскав квартиру, горожанин обнаружил ноутбук и наушники, которые он забрал. Жилище мужчина покинул аналогичным маршрутом – через балкон. Похищенное он отнес к себе домой, где полицейские, затем, и обнаружили подозреваемого, а также технику.
пресс-служба МВД Башкирии
В отношении вора-домушника возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.