В Уфе столкнулись две иномарки: пострадали два пешехода и один водитель

Вчера, 15 августа, в столице Башкирии столкнулись автомобили Suzuki Grand Vitara и Toyota RAV4 с последующим наездом на двух пешеходов. ДТП произошло на пересечении улиц Чернышевского и Карла Маркса.

Виновником аварии оказался 54-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara. По предварительным данным, он выехал на перекресток и столкнулся с "Тойотой", которая двигалась на разрешающий сигнал светофора. От удара "Сузуки" выехал на тротуар и сбил двух пешеходов, сообщили в пресс-службе ГИБДД Уфы.