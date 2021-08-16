В Уфе столкнулись две иномарки: пострадали два пешехода и один водитель

Вчера, 15 августа, в столице Башкирии столкнулись автомобили Suzuki Grand Vitara и Toyota RAV4 с последующим наездом на двух пешеходов. ДТП произошло на пересечении улиц Чернышевского и Карла Маркса.

Фото №1 - В Уфе столкнулись две иномарки: пострадали два пешехода и один водитель

Виновником аварии оказался 54-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara. По предварительным данным, он выехал на перекресток и столкнулся с "Тойотой", которая двигалась на разрешающий сигнал светофора. От удара "Сузуки" выехал на тротуар и сбил двух пешеходов, сообщили в пресс-службе ГИБДД Уфы.

В результате дорожного происшествия водитель "Suzuki" и пешеходы: молодой парень 1995 года рождения и женщина 1989 года рождения доставлены в больницу. Начато разбирательство.

пресс-служба ГИБДД Уфы

Фото: ГИБДД Уфы.

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