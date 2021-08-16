В Башкирии роженица выбросила из окна роддома чужого малыша

Страшная трагедия произошла сегодня в больнице № 1 в Стерлитамаке. По оперативным данным, 29-летняя женщина выбросила из окна палаты малыша. Впоследствии оказалось, что это был ребенок ее соседки по палате.

Сегодня вечером в перинатальном центре Стерлитамака 29-летняя женщина выбросила из окна палаты ребенка своей соседки по палате. Причем произошло все при странных обстоятельствах: как говорят очевидцы, она молча подошла к кроватке с младенцем, взяла его на руки и выбросила его на улицу с третьего этажа.

По некоторым данным, подозреваемая ранее была на учете в психоневрологическом диспансере. Однако буквально недавно с учета ее сняли в связи с тем, что опасности для окружающих она более не представляет.