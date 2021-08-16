Стипендии стобалльникам и газификация Башкирии: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Выпускники школ в этом году направили на 16% больше заявлений на поступление в вузы Башкортостана. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве. По поручению главы республики стобалльники, поступившие в республиканские вузы, являющиеся участниками Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, получат премию в размере 150 тысяч рублей. При этом 90 учителей, которые подготовили стобалльников, получат по 50 тысяч. Также стало известно, как идет догазификация в республике.
Готовка обедов стала намного приятнее, когда в доме появился газ. Жительница коттеджа в одном из уфимских поселков Галина Росс рассказывает, что поняла разницу сразу: использовать только электричество накладно. Считает, что программа догазификации облегчит жизнь многим семьям и поможет сэкономить деньги.
Поручение обеспечить подводку коммуникаций в газифицированных населённых пунктах до границ негазифицированных домовладений без привлечения средств населения дал президент России Владимир Путин. В Башкортостане это коснется 180 тысяч домовладений в 2,5 тысячах населённых пунктов. Для этого собственники домов и квартир должны оставить заявку на сайте компании «Газпром газораспределение Уфа», на портале Единого оператора газификации России или отделении МФЦ. Для координации работы по выполнению задачи руководства страны в Башкортостане создали региональный штаб по газификации. Объем вложений составит 22 млрд рублей. Как сказал Радий Хабиров, это масштабная программа, и в связи с этим дал указания главам муниципалитетов.
Итоги Единого государственного экзамена и приемной кампании в вузы Башкортостана также обсудили на совещании. Заявление на получение высшего образования направили более 145 тысяч выпускников – это на 16% больше чем в прошлом году. По поручению Радия Хабирова стобалльники, поступившие в республиканские вузы, являющиеся участниками Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, получат премию в размере 150 тысяч рублей. При этом 90 учителей, которые подготовили стобалльников, получат по 50 тысяч рублей. Глава Башкортостана поручил муниципалитетам уделить особое внимание санитарно-эпидемиологической безопасности учебных заведений в связи с приближающимся учебным годом.
Первые резиденты Особой экономической зоны «Алга» инвестировали 18 млрд рублей и заявили о создании 1800 рабочих мест. Радий Хабиров сказал, что в целом динамика позитивная, и теперь надо догонять лидеров.
Также на совещании привели данные по коронавирусу. Прививку в Башкортостане уже сделали более 1 млн человек. Делегация врачей из республики выехала в Узбекистан для организации работы ковид-госпиталей и оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Ранее медики из нашего региона помогали своим коллегам в Амурской и Владимирской областях, Камчатском крае, Карачаево-Черкесии, а также в Абхазии и Киргизии.