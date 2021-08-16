Стипендии стобалльникам и газификация Башкирии: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Выпускники школ в этом году направили на 16% больше заявлений на поступление в вузы Башкортостана. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве. По поручению главы республики стобалльники, поступившие в республиканские вузы, являющиеся участниками Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, получат премию в размере 150 тысяч рублей. При этом 90 учителей, которые подготовили стобалльников, получат по 50 тысяч. Также стало известно, как идет догазификация в республике.

Готовка обедов стала намного приятнее, когда в доме появился газ. Жительница коттеджа в одном из уфимских поселков Галина Росс рассказывает, что поняла разницу сразу: использовать только электричество накладно. Считает, что программа догазификации облегчит жизнь многим семьям и поможет сэкономить деньги.

Были проблемы с электрической плитой. У нас в начале была электрическая плита, и она у нас частенько выключалась. Поэтому это было очень проблематично. Невозможно было приготовить еду. А как идти на работу? Детей чем кормить? Галина Росс, жительница поселка

Для газификации поселка был установлен ПДГ блочного типа. На данный момент газифицировано 144 дома и еще в заявке имеется 23 для газификации. Динар Касимов, мастер Затонской комплексной службы компании «Газпром газораспределение Уфа»

Поручение обеспечить подводку коммуникаций в газифицированных населённых пунктах до границ негазифицированных домовладений без привлечения средств населения дал президент России Владимир Путин. В Башкортостане это коснется 180 тысяч домовладений в 2,5 тысячах населённых пунктов. Для этого собственники домов и квартир должны оставить заявку на сайте компании «Газпром газораспределение Уфа», на портале Единого оператора газификации России или отделении МФЦ. Для координации работы по выполнению задачи руководства страны в Башкортостане создали региональный штаб по газификации. Объем вложений составит 22 млрд рублей. Как сказал Радий Хабиров, это масштабная программа, и в связи с этим дал указания главам муниципалитетов.

Это огромная работа. 22 млрд, да? Вот чтобы выполнить поручение президента, пойдет на это 22 млрд рублей. Это огромные деньги и хорошее дело для наших жителей. Я обращаюсь к главам муниципалитетов: пожалуйста, сейчас очень важно работать с населением. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За истекшие 5 лет объем инвестиций группы «Газпром» в газификацию республики увеличен в 6 раз, соответственно, за этот же период, 5 лет, в 2,6 раза мы увеличили количество ежегодно подключаемых домов. Альберт Лукманов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»

Итоги Единого государственного экзамена и приемной кампании в вузы Башкортостана также обсудили на совещании. Заявление на получение высшего образования направили более 145 тысяч выпускников – это на 16% больше чем в прошлом году. По поручению Радия Хабирова стобалльники, поступившие в республиканские вузы, являющиеся участниками Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, получат премию в размере 150 тысяч рублей. При этом 90 учителей, которые подготовили стобалльников, получат по 50 тысяч рублей. Глава Башкортостана поручил муниципалитетам уделить особое внимание санитарно-эпидемиологической безопасности учебных заведений в связи с приближающимся учебным годом.

Две недели до 1 сентября – это будет одно из главных событий. Особенно в контексте того, что коронавирус никуда не ушел. Вы видите, что эксперты прогнозируют: разное может произойти, рост заболеваний. И вот действительно, даже по нашей республике полмиллиона детей пойдут в школы и будут в закрытых помещениях, пространствах, а я говорил, что дети начали болеть. Поэтому это серьезная задача, и нам нужно к ней серьезно готовиться. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мы готовы в этом году к традиционной форме организации обучения. 1 сентября все наши школы будут принимать наших школьников. Обязательно пройдут торжественные линейки, мы здесь даем ряд рекомендаций. Торжественные линейки должны проходить для класса, для параллели. Родителей допускаем. Только для них и законных представителей обязательное соблюдение масочного режима. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Первые резиденты Особой экономической зоны «Алга» инвестировали 18 млрд рублей и заявили о создании 1800 рабочих мест. Радий Хабиров сказал, что в целом динамика позитивная, и теперь надо догонять лидеров.

Зарегистрировано 9 резидентов. Еще одна заявка рассматривается в Минэкономразвития РФ. То есть к концу августа их станет 10. Илшат Тажитдинов, первый заместитель премьер-министра, руководитель аппарата правительства Республики Башкортостан