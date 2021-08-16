В Башкирии мать, выбросившая из окна больницы младенца, родила в пятницу, 13-го

Редакции bash.news стали известны подробности трагедии, которая произошла сегодня вечером в Стерлитамаке. Сейчас в обстоятельствах гибели младенца разбираются следователи.

Как ранее писала редакция bash.news, вечером под окнами перинатального центра больницы № 1 в Стерлитамаке обнаружили новорожденного младенца. Вскоре выяснились и подробности чудовищной трагедии.

По словам нашего источника в правоохранительных органах, 29-летняя женщина, которая выбросила из окна чужого ребенка, рожденного её соседкой по палате, приехала в Стерлитамак из Киргиз-Мияков. Ее соседкой по палате оказалась жительница Стерлитамака.

В родных Киргиз-Мияках женщина состояла на учете в психдиспансере. Там же с этого учета ее сняли, так как больше никакой опасности для общества, по мнению специалистов, она не представляла.

Своего ребенка она родила в минувшую пятницу, 13-го августа. Уже спустя сутки, 14-го августа, к ней в палату сразу после родов подселили жительницу Стерлитамака.

Через два дня, сегодня, 29-летняя уроженка Киргиз-Мияков взяла в руки ребенка своей соседки и выбросила его с третьего этажа. Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются представители правоохранительных органов. С потерпевшей матерью работают психологи, а подозреваемая не может объяснить, зачем решила избавиться от чужого ребенка.

Своего ребенка от нее изолировали. Мы будем следить за развитием событий, на месте трагедии работают наши корреспонденты.