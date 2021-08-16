В Уфе внучка выгнала на улицу бабушку-инвалида

В Уфе бабушке в инвалидном кресле приходится жить на улице. Внучка выгоняет пенсионерку из дома на протяжении полугода. Причем такое она вытворяет уже не с первым родственником.
Эти кадры сняты камерами видеонаблюдения в одном из подъездов в микрорайоне Сипайлово. Пожилая женщина на инвалидной коляске не может найти себе места, катается по этажу, на улице ночь, соседи спят. Организм пенсионерки не выдерживает, и ей приходится справлять нужду прямо в подъезде. Жители узнали в женщине свою соседку.
Последние полгода бабушка живет то во дворе, то в подъезде. Как выяснилось, родственницу выгоняет из дома собственная внучка. Соседи помогают пожилой женщине, чем могут: кто едой, кто одеждой.
Чуть ли не каждый день в гости к ним приходят участковый и сотрудники ПДН. Стоит отметить, что внучка несовершеннолетняя, ей только 17. И она уже состоит на учете в полиции и у психиатра.
Пенсионерка не открывает дверь никому. Для инспектора по делам несовершеннолетних внучки дома нет, как и проблем. Во всем виновата якобы мать девочки, которая, к слову, последние 10 лет не появлялась в их жизни.
На этих фотографиях этот же самый подъезд, а спящий мужчина на бетонном полу – дедушка семейства. В прошлом году бабушка и внучка выгнали его из дома. Пенсионер – инвалид второй группы. Волонтеры и неравнодушные жители обратились в полицию и общими усилиями дедушку удалось пристроить в приют.
А вот что говорят сами домашние: с их слов, во всем виновата мать девочки, которая, к слову, и не живет с ними. Она якобы выгнала дедушку, сейчас взялась за бабушку. Внучка хорошая, а семья у них дружная.
Бабушке осталось быть опекуном внучки чуть меньше месяца. И если пенсионерка повторит судьбу своего супруга, то с наступлением 18 лет в отношении девушки правоохранители уже смогут возбудить уголовное дело по статье «оставление в опасности».