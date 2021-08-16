В Уфе внучка выгнала на улицу бабушку-инвалида

В Уфе бабушке в инвалидном кресле приходится жить на улице. Внучка выгоняет пенсионерку из дома на протяжении полугода. Причем такое она вытворяет уже не с первым родственником.

Эти кадры сняты камерами видеонаблюдения в одном из подъездов в микрорайоне Сипайлово. Пожилая женщина на инвалидной коляске не может найти себе места, катается по этажу, на улице ночь, соседи спят. Организм пенсионерки не выдерживает, и ей приходится справлять нужду прямо в подъезде. Жители узнали в женщине свою соседку.

Бабушка очень часто до часу ночи сидит в коляске. Я еще думаю, что это она сидит допоздна. Рита Усанова, жительница дома №24 по ул. Гагарина

Последние полгода бабушка живет то во дворе, то в подъезде. Как выяснилось, родственницу выгоняет из дома собственная внучка. Соседи помогают пожилой женщине, чем могут: кто едой, кто одеждой.

Нет управы на эту внучку. Она ее постоянно выгоняет, бабушка нужду справляет в подъезде, запах стоит. Ненормальный человек эта внучка, что ей на ум взбредет? Все говорят, что она ненормальная. Рамзия Кутлугильдина, жительница дома №24 по ул. Гагарина

Чуть ли не каждый день в гости к ним приходят участковый и сотрудники ПДН. Стоит отметить, что внучка несовершеннолетняя, ей только 17. И она уже состоит на учете в полиции и у психиатра.

Семью знаю 8 лет, мама всегда жила отдельно, воспитанием не занималась. Внучки жили с бабушкой. Гузель Нигмадьянова, инспектор по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних Октябрьского района г. Уфы

Пенсионерка не открывает дверь никому. Для инспектора по делам несовершеннолетних внучки дома нет, как и проблем. Во всем виновата якобы мать девочки, которая, к слову, последние 10 лет не появлялась в их жизни.

На этих фотографиях этот же самый подъезд, а спящий мужчина на бетонном полу – дедушка семейства. В прошлом году бабушка и внучка выгнали его из дома. Пенсионер – инвалид второй группы. Волонтеры и неравнодушные жители обратились в полицию и общими усилиями дедушку удалось пристроить в приют.

Был мороз, он краснел, синел, мы всем подъездом пытались помочь: кормили, давали одежду. – Внучка выгнала? – На тот момент они выгоняли его с бабушкой, просто дверь закрыли и домой не пускали. Азамат Мухаметшин, житель дома №24 по ул. Гагарина

А вот что говорят сами домашние: с их слов, во всем виновата мать девочки, которая, к слову, и не живет с ними. Она якобы выгнала дедушку, сейчас взялась за бабушку. Внучка хорошая, а семья у них дружная.