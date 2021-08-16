Верблюды и страусы: в Башкирии продолжается сельхозперепись

Экватор микропереписи. В Башкирии продолжается учет животных в подворьях и сельхозпредприятиях, который стартовал 1 августа. Переписчики обходят каждый дом в населенных пунктах с опросниками. Среди кур и лошадей во дворе можно встретить и необычную для Башкортостана живность – верблюдов или страусов.

4-месячная Василиса воде предпочитает молоко матери. Экзотические животные пасутся прямо в центре деревни Каран. В подворье Зайнуллиных верблюды появились 6 лет назад. Они уже давно местные любимцы, покататься на двугорбых приезжают и из других районов.

Это обычное домашнее животное, которое требует внимания, как и любое другое. Полноценное питание, минимальные условия для проживания. Теплое помещение для холодной башкирской зимы. Наиль Зайнуллин, житель д. Каран

Данные о верблюдах попадают в программу к переписчику. Хозяину нужно ответить на вопросы не только о питомцах, но и рассказать о земельных угодиях и насаждениях. Микроперепись анонимна – фамилии называть не нужно. Крупные сельхозпредприятия отчитываются на электронной платформе, а вот в личные хозяйства по списку обходят очно.

На сегодня в Мелеузовском районе крупные сельхозорганизации отчитались 100 процентов. Фермерские хозяйства – на 90 процентов. А личные хозяйства обходят переписчики. Обошли 54,5 процента в районе. Эта работа продолжится по 30 августа. Разиля Сингизова, начальник отдела государственной статистики в г. Мелеузе

В одном из дворов Илишевского района среди кур и индюшат чувствуют себя как дома и страусята. В отдельном вольере обитают три взрослые особи. Кроме этих необычных птиц, Фаршатовы разводят фазанов, цесарок и диких уток.

Побывали на страусиной ферме на экскурсии и решили у себя разводить. Купили 5 страусят. Они уже подросли, яйца стали нести. В этом году с помощью инкубатора удалось трех птенцов вывести. Миляуша Фаршатова, жительница с. Верхнеяркеево