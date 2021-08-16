Верблюды и страусы: в Башкирии продолжается сельхозперепись

Экватор микропереписи. В Башкирии продолжается учет животных в подворьях и сельхозпредприятиях, который стартовал 1 августа. Переписчики обходят каждый дом в населенных пунктах с опросниками. Среди кур и лошадей во дворе можно встретить и необычную для Башкортостана живность – верблюдов или страусов.
4-месячная Василиса воде предпочитает молоко матери. Экзотические животные пасутся прямо в центре деревни Каран. В подворье Зайнуллиных верблюды появились 6 лет назад. Они уже давно местные любимцы, покататься на двугорбых приезжают и из других районов.
Данные о верблюдах попадают в программу к переписчику. Хозяину нужно ответить на вопросы не только о питомцах, но и рассказать о земельных угодиях и насаждениях. Микроперепись анонимна – фамилии называть не нужно. Крупные сельхозпредприятия отчитываются на электронной платформе, а вот в личные хозяйства по списку обходят очно.
В одном из дворов Илишевского района среди кур и индюшат чувствуют себя как дома и страусята. В отдельном вольере обитают три взрослые особи. Кроме этих необычных птиц, Фаршатовы разводят фазанов, цесарок и диких уток.
Микроперепись стартовала 1 августа. К экватору почти половина хозяйств опрошена. Итогом работы, кроме анализа цифр, должны стать новые виды государственной поддержки фермеров и крестьян.