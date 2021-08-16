В Башкирии прошел республиканский турнир лесорубов

В Иглинском районе состоялся республиканский турнир лучших лесорубов. Вальщики леса соревновались в профессиональных умениях на скорость и точность. В программе – 5 упражнений и всего один инструмент – бензопила. Участники демонстрировали по-настоящему ювелирное владение инструментом.

Вот оно – оружие современного лесоруба, которое они могут разобрать и собрать, что называется, на автомате. Скоростная замена цепи на бензопиле – первое и, пожалуй, самое ответственное задание. От качества выполнения зависят последующие упражнения, ведь работать предстоит этим же инструментом.

А вот самая зрелищная часть – очистка ствола. Ловко орудуя бензопилой, участники проходят вдоль всего сруба буквально на одном дыхании. Важно сделать это не только быстрее остальных, но и чище. Чтобы, как говорится, без сучка и задоринки.

Работа для лесорубов в общем-то привычная, но задания намеренно усложняют. Наибольшее число баллов начисляется за валку дерева, которое должно упасть точно в ворота. Ленара Мухаметзянова – единственная девушка-участник – должна была выступать в середине турнира, однако ее номер передвинули на начало. Несмотря на это, она не растерялась и показала хороший результат.

В соревновании – 5 упражнений. Каждый участник должен пройти все этапы. Лесорубы показывают по-настоящему ювелирное мастерство. Точность исполнения порой высчитывается в миллиметрах. А работать приходится чуть ли не вслепую.

В чемпионате приняли участие 10 команд, представляющих наиболее крупные лесопромышленные предприятия республики.

Ручную валку леса никто не отменит. Эта профессия останется на века, она себя никогда не исчерпает. Мунир Низамов, главный судья турнира, директор Аскинского лесхоза

Чемпионат проводится для совершенствования профессионального мастерства работников лесного комплекса, а также повышения интереса к профессии, чтобы привлечь в отрасль молодых специалистов. Раньше подобные конкурсы организовывали в естественных условиях, т.е. в лесу. Но вот уже несколько лет их проводят на специально подготовленной площадке. Делается это в первую очередь для того, чтобы создать для всех участников абсолютно равные условия, ну и, конечно же, обеспечить максимальную безопасность.