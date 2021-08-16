В Башкирии прошел республиканский турнир лесорубов

В Иглинском районе состоялся республиканский турнир лучших лесорубов. Вальщики леса соревновались в профессиональных умениях на скорость и точность. В программе – 5 упражнений и всего один инструмент – бензопила. Участники демонстрировали по-настоящему ювелирное владение инструментом.
Вот оно – оружие современного лесоруба, которое они могут разобрать и собрать, что называется, на автомате. Скоростная замена цепи на бензопиле – первое и, пожалуй, самое ответственное задание. От качества выполнения зависят последующие упражнения, ведь работать предстоит этим же инструментом.
А вот самая зрелищная часть – очистка ствола. Ловко орудуя бензопилой, участники проходят вдоль всего сруба буквально на одном дыхании. Важно сделать это не только быстрее остальных, но и чище. Чтобы, как говорится, без сучка и задоринки.
Работа для лесорубов в общем-то привычная, но задания намеренно усложняют. Наибольшее число баллов начисляется за валку дерева, которое должно упасть точно в ворота. Ленара Мухаметзянова – единственная девушка-участник – должна была выступать в середине турнира, однако ее номер передвинули на начало. Несмотря на это, она не растерялась и показала хороший результат.
В соревновании – 5 упражнений. Каждый участник должен пройти все этапы. Лесорубы показывают по-настоящему ювелирное мастерство. Точность исполнения порой высчитывается в миллиметрах. А работать приходится чуть ли не вслепую.
В чемпионате приняли участие 10 команд, представляющих наиболее крупные лесопромышленные предприятия республики.
Чемпионат проводится для совершенствования профессионального мастерства работников лесного комплекса, а также повышения интереса к профессии, чтобы привлечь в отрасль молодых специалистов. Раньше подобные конкурсы организовывали в естественных условиях, т.е. в лесу. Но вот уже несколько лет их проводят на специально подготовленной площадке. Делается это в первую очередь для того, чтобы создать для всех участников абсолютно равные условия, ну и, конечно же, обеспечить максимальную безопасность.
Работа лесоруба считается одной из самых травмоопасных в мире. И, пожалуй, одной из самых мужских. Победители будут представлять республику на всероссийском турнире. Правда, в этом году его проведение под вопросом из-за непростой эпидемиологической обстановки.