В Уфе прошел концерт памяти Виктора Цоя

Бессмертные песни. В Уфе прошел концерт памяти Виктора Цоя. 31 год назад, 15 августа, лидер группы «Кино» погиб в автокатастрофе. В концерте на площадке перед лайфстайл центром «Башкирия» приняли участие две музыкальные группы из Уфы и Казани.

Перед публикой они исполнили несколько десятков песен легенды русского рока. Причем артисты из Татарстана – коллектив «Марш» – используют сценические костюмы в черном цвете, как и участники «Кино». А вокал лидера группы казанцев по тембру схож с голосом Виктора Цоя.

В его музыке и текстах есть какая-то магия. Они одновременно простые и в то же время наполнены глубоким смыслом и берут за душу любого. Марат Шавалиев, вокалист и гитарист группы «Марш» /Казань/

Когда я в первый раз его услышал, он как будто пел про мою жизнь. Знаю все песни Цоя и могу исполнять бесконечно. Марсель Рой, музыкант /Уфа/