В Уфе прошел концерт памяти Виктора Цоя

Бессмертные песни. В Уфе прошел концерт памяти Виктора Цоя. 31 год назад, 15 августа, лидер группы «Кино» погиб в автокатастрофе. В концерте на площадке перед лайфстайл центром «Башкирия» приняли участие две музыкальные группы из Уфы и Казани.

Перед публикой они исполнили несколько десятков песен легенды русского рока. Причем артисты из Татарстана – коллектив «Марш» – используют сценические костюмы в черном цвете, как и участники «Кино». А вокал лидера группы казанцев по тембру схож с голосом Виктора Цоя.

В его музыке и текстах есть какая-то магия. Они одновременно простые и в то же время наполнены глубоким смыслом и берут за душу любого.

Марат Шавалиев, вокалист и гитарист группы «Марш» /Казань/
Фото №1 - В Уфе прошел концерт памяти Виктора Цоя

Когда я в первый раз его услышал, он как будто пел про мою жизнь. Знаю все песни Цоя и могу исполнять бесконечно.

Марсель Рой, музыкант /Уфа/

Концерт на открытой площадке собрал поклонников творчества группы «Кино» разных возрастов. «Звезду по имени Солнце», «Восьмиклассницу» и «Группу крови» хором пели как современники Виктора Цоя, так и те, кто родился после его смерти.

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