Бессмертные песни. В Уфе прошел концерт памяти Виктора Цоя. 31 год назад, 15 августа, лидер группы «Кино» погиб в автокатастрофе. В концерте на площадке перед лайфстайл центром «Башкирия» приняли участие две музыкальные группы из Уфы и Казани.
Перед публикой они исполнили несколько десятков песен легенды русского рока. Причем артисты из Татарстана – коллектив «Марш» – используют сценические костюмы в черном цвете, как и участники «Кино». А вокал лидера группы казанцев по тембру схож с голосом Виктора Цоя.
Концерт на открытой площадке собрал поклонников творчества группы «Кино» разных возрастов. «Звезду по имени Солнце», «Восьмиклассницу» и «Группу крови» хором пели как современники Виктора Цоя, так и те, кто родился после его смерти.