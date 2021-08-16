Три борца вольного стиля из России прошли в полуфинал юниорского чемпионата мира в Уфе

Три полуфиналиста нового соревновательного дня. В Уфе продолжаются состязания чемпионата мира среди юниоров. После триумфального выступления российских грэпплеров эстафету подхватили борцы вольного стиля. Тем временем в столицу республики прибывают новые участники мирового первенства.

Теплый прием для гостей прямо в аэропорту. И к каждому свой подход. Например, к традиционному башкирскому чак-чаку и кумысу для белорусов организовали блюдо из картофеля. И тут же задача – отличить башкирскую от белорусской.

Мой интерес перебарывает чувство сна. Вот прям интересно снимать белорусов с картошкой. Михаил Крылов, руководитель ТикТок-аккаунта чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров

Но если здесь можно посмеяться и ошибиться, то на ковре права на промах не будет.

Хорошо подготовились, соперницы все сильные. Мария Гуида, серебряная призерка чемпионата Европы по спортивной борьбе среди юниоров

Между тем на арене соревновательную эстафету чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров подхватили представители вольного стиля. Здесь на трибунах есть кому и за кого поболеть. Поддержка болельщиков помогла спортсмену из Египта Фатхи Исмаилу выйти в 1/8 финала турнира. Иностранные студенты башкирских вузов готовы поддерживать соотечественников. И за тысячи километров от дома такая поддержка очень нужна.

В понедельник в соревнованиях борцов вольного стиля состоялись предварительные схватки и полуфиналы в пяти весовых категориях. Сразу три представителя нашей страны сумели пробиться в полуфиналы юниорского чемпионата.

Здесь идет смотр, все претенденты на медали здесь присутствуют. Даже Арабские эмираты, которые хотят развивать этот вид спорта, очень доступный. Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России

Россия четыре раза принимала мировые соревнования по борьбе среди взрослых атлетов. Но турнир среди юниоров проходит здесь впервые в истории. Уфу выбрали в качестве хозяйки первенства еще в 2019-м на чемпионате мира в Нур-Султане во многом благодаря развитию этого вида спорта в республике и работе, которая здесь ведется.

Я уже вижу, что на соревнованиях созданы все условия. Арена – фантастическая. Молодым атлетам должно быть комфортно выступать в Уфе. Они этого заслуживают. И пока все, что я здесь вижу, мне очень нравится. Ненад Лалович, президент Объединенного мира борьбы