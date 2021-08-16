Три борца вольного стиля из России прошли в полуфинал юниорского чемпионата мира в Уфе

Три полуфиналиста нового соревновательного дня. В Уфе продолжаются состязания чемпионата мира среди юниоров. После триумфального выступления российских грэпплеров эстафету подхватили борцы вольного стиля. Тем временем в столицу республики прибывают новые участники мирового первенства.
Теплый прием для гостей прямо в аэропорту. И к каждому свой подход. Например, к традиционному башкирскому чак-чаку и кумысу для белорусов организовали блюдо из картофеля. И тут же задача – отличить башкирскую от белорусской.
Но если здесь можно посмеяться и ошибиться, то на ковре права на промах не будет.
Между тем на арене соревновательную эстафету чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров подхватили представители вольного стиля. Здесь на трибунах есть кому и за кого поболеть. Поддержка болельщиков помогла спортсмену из Египта Фатхи Исмаилу выйти в 1/8 финала турнира. Иностранные студенты башкирских вузов готовы поддерживать соотечественников. И за тысячи километров от дома такая поддержка очень нужна.
В понедельник в соревнованиях борцов вольного стиля состоялись предварительные схватки и полуфиналы в пяти весовых категориях. Сразу три представителя нашей страны сумели пробиться в полуфиналы юниорского чемпионата.
Россия четыре раза принимала мировые соревнования по борьбе среди взрослых атлетов. Но турнир среди юниоров проходит здесь впервые в истории. Уфу выбрали в качестве хозяйки первенства еще в 2019-м на чемпионате мира в Нур-Султане во многом благодаря развитию этого вида спорта в республике и работе, которая здесь ведется.
Во вторник состоятся квалификационные раунды в следующих пяти весовых категориях, а также утешительные поединки и финалы среди тех, кто уже дошел до 1/2 турнира.