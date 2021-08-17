В Уфе определили лучшего производителя кумыса

Сложный выбор. В Уфе определили лучшего производителя башкирского кумыса. Конкурс собрал представителей как крупных хозяйств, так и частных подворий. Вместе с членами жюри национальный напиток могли отведать и приобрести все желающие. Помимо самой дегустации кумыса, сельчане также должны были сдать теоретический экзамен на знание народного промысла.

Коневодство в республике считается традиционной отраслью. Если сравнивать с другими регионами, то коневодство республики всегда занимает лидирующие позиции. И по поголовью лошадей, а также по продуктивности наших лошадей, ну и, конечно, традиционный наш кумыс, который является брендом республики. Этим мы всегда отличаемся в Российской Федерации.

Фарит Валитов, заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан

В основном приехали представители всех крупных производителей. Это золотая плеяда Зауралья, средняя зона и вплоть до Ермекеевского района. Участники отнеслись очень ответственно к конкурсу, представили как и было заявлено слабую и среднюю позицию кумыса. Все с этим справились. 

Рушан Набиуллин, председатель жюри конкурса

Лучше всех это удалось кумысоделу Айтугану Фаттахову из Абзелиловского района. Обойти 16 соперников было сложно, признается фермер. Каждое хозяйство представило кумыс высокого качества. Выпускник Аграрного университета и школы фермеров получил грант на развитие коневодства и переработку мясной продукции. Мужчина считает, что именно сельское хозяйство – одно из самых перспективных направлений для развития собственного дела.

Фото №1 - В Уфе определили лучшего производителя кумыса

Направлений очень много, которые стоят на месте. И их нужно развивать. Это и коневодство, переработка мяса, молока, развитие агротуризма. Мы в этом году начинаем. Поэтому я вижу в сельском хозяйстве перспективу. И поэтому хочу, чтобы молодежь туда шла. 

Айтуган Фаттахов, победитель конкурса кумысоделов /Абзелиловский район/
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