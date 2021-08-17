В Уфе определили лучшего производителя кумыса

Коневодство в республике считается традиционной отраслью. Если сравнивать с другими регионами, то коневодство республики всегда занимает лидирующие позиции. И по поголовью лошадей, а также по продуктивности наших лошадей, ну и, конечно, традиционный наш кумыс, который является брендом республики. Этим мы всегда отличаемся в Российской Федерации.

Фарит Валитов, заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан