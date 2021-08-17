В Уфе определили лучшего производителя кумыса

Сложный выбор. В Уфе определили лучшего производителя башкирского кумыса. Конкурс собрал представителей как крупных хозяйств, так и частных подворий. Вместе с членами жюри национальный напиток могли отведать и приобрести все желающие. Помимо самой дегустации кумыса, сельчане также должны были сдать теоретический экзамен на знание народного промысла.
Лучше всех это удалось кумысоделу Айтугану Фаттахову из Абзелиловского района. Обойти 16 соперников было сложно, признается фермер. Каждое хозяйство представило кумыс высокого качества. Выпускник Аграрного университета и школы фермеров получил грант на развитие коневодства и переработку мясной продукции. Мужчина считает, что именно сельское хозяйство – одно из самых перспективных направлений для развития собственного дела.