Мэрия Уфы подтвердила законность отказа в приеме на работу без прививки от COVID-19

Сегодня, 17 августа, в администрации Уфы прошло оперативное совещание, участники которого обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в городе.

Так, начальник отдела охраны здоровья населения Радиф Сабиров сообщил о ходе вакцинации от коронавируса на предприятиях города. В самой администрации привито уже 86,2% сотрудников. На крупных предприятиях также привито более 80% работающих.

Также Радиф Сабиров подтвердил законность отказа в приеме на работу без вакцинации от коронавируса, так как работодатель ответственен за здоровье подчиненных.