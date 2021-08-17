Ненад Лалович высоко оценил организацию юниорского чемпионата по спортивной борьбе в Уфе

В свою очередь Ненад Лалович отметил, что чемпионат в Уфе организован на высоком уровне. Участники встречи также обсудили проект «Спортивная борьба – в школы». Сегодня в него вовлечены 62 общеобразовательные организации РБ и 6580 школьников. В этом году к проекту присоединится еще 21 школа.