Ненад Лалович высоко оценил организацию юниорского чемпионата по спортивной борьбе в Уфе

Радий Хабиров провел встречу с президентом Объединенного мира борьбы и почетными гостями чемпионата мира среди юниоров. Глава республики подчеркнул важность проведения турнира в Уфе. Планетарный юниорский форум проходит в России впервые.

В свою очередь Ненад Лалович отметил, что чемпионат в Уфе организован на высоком уровне. Участники встречи также обсудили проект «Спортивная борьба – в школы». Сегодня в него вовлечены 62 общеобразовательные организации РБ и 6580 школьников. В этом году к проекту присоединится еще 21 школа.

Если после этого соревнования в наши борцовские залы придет еще больше детей, я буду считать, что задачу мы выполнили.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Существуют большие задачи, их нужно решать для развития. Для молодежи подобный чемпионат может стать мотивацией для движения вперед и развития.

Ненад Лалович, президент Объединенного мира борьбы
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