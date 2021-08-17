Шестилетний мальчик из Башкирии простоял в «планке» два часа

Шестилетний мальчик из Нефтекамска побил мировой рекорд, простояв в «планке» два часа и 8 минут. Доминик Гарифулин побил рекорд не только среди детей до шести лет, но и среди подростков до 16 лет.

До этого рекорд составлял чуть больше часа. Теперь юным спортсменам придётся действительно попотеть, чтобы побить рекорд Доминика.

Как сообщает Mash Batash, мальчик серьёзно увлекается спортом с малых лет. Его «планка» зафиксирована на видеокамеру. Представителям рекордов России и мира предстоит отсмотреть материал, специальная комиссия вынесет официальное решение и вышлет семье юного рекордсмена ответ.