В Уфе братья похищали людей и вымогали деньги

Двое ранее судимых братьев и их 18-летний знакомый организовали банду. Они похищали людей, которые связаны с распространением наркотиков, так как, по их мнению, те бы не стали обращаться в полицию. С августа по октябрь 2020 года мужчины с помощью ещё двух парней 18 и 19 лет 5 раз похищали людей, совершили 4 разбоя и 3 вымогательства. По последним данным, от рук группировки пострадали 7 человек.