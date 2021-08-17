В Башкирии филологи создают уникальный онлайн-словарь

Башкирские филологи создают новый трехъязычный словарь терминов, аналогов которому пока нет. На сегодняшний день готов прототип сайта uni-dict.com, где любой желающий сможет узнать значение того или иного понятия.
Речь идет о словах и выражениях, которые применяются в сфере высшего образования. В базе данных как вполне известные сочетания, так и относительно новые. Например, те, которые сегодня активно используются за рубежом, но русскоязычному человеку их значения не до конца понятны. В базе около 300 терминов, и, как говорят организаторы, данные будут постоянно пополняться. По их словам, ни один из известных проанализированных онлайн-ресурсов не содержит данных, представленных в сервисе уфимских инноваторов.
Проект филологов Башкирского госуниверситета победил в конкурсе грантов Главы Башкортостана. В этом году стартует новый этап реализации: ученые внедряют в онлайн-словарь термины высшей школы на башкирском языке. Над сбором и анализом контента будет работать команда из Уфимского федерального исследовательского центра РАН. Над созданием словаря трудятся не только преподаватели, но и студенты, в том числе нефилологических факультетов.