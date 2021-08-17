В Башкирии осудили водителя автобуса, который сбил пенсионерку

В Нефтекамске завершили расследование несчастного случая. В декабре 2020 года водитель автобуса насмерть сбил пенсионерку.

Известно, что мужчина управлял автобусом «НЕФАЗ», но при совершении поворота проявил небрежность и допустил наезд на пенсионерку. Женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.