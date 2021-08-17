В Башкирии осудили водителя автобуса, который сбил пенсионерку

В Нефтекамске завершили расследование несчастного случая. В декабре 2020 года водитель автобуса насмерть сбил пенсионерку.
Известно, что мужчина управлял автобусом «НЕФАЗ», но при совершении поворота проявил небрежность и допустил наезд на пенсионерку. Женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
От полученных травм несчастная скончалась. Свою вину мужчина признал, но после оглашения приговора пытался обжаловать наказание. Суд оставил решение без изменений и осудил мужчину на 1 год лишения свободы в колонии-поселении.