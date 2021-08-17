В Башкирии стартовали съемки полнометражной ленты «Батыр»

Производство картины – часть всероссийского проекта «Киноуроки в школах России». В центре сюжета – первая влюбленность и отношения между подростками, где отзывчивость и добро ставятся на первое место.

Разбить тарелку на съемочной площадке – тоже на счастье. Это традиционный обряд киношников перед стартом процесса. Уже через несколько минут режиссер командует: «Мотор!». И вот уже оператор снимает первые кадры будущей ленты.

Все актеры в кадре – из Башкортостана. В основном это дети. Студентке Института искусств Елене Пуховой 23 года, она старше своей героини на шесть лет. По сюжету, это современная девушка, живущая в большом городе и считающая урбанистический мир идеалом. Но все меняется.

Именно в деревне девушка впервые влюбляется в простого парня. Ее батыр обладает благородством, великодушием и готовностью прийти на помощь. И подростков ждут приключения. Им предстоит встретиться с дикими животными, в том числе беркутом.

Полнометражный фильм «Батыр» – часть масштабного всероссийского проекта «Киноуроки в школах». Это система духовно-нравственного воспитания школьников, чтобы дети после просмотра стремились следовать лучшим человеческим качествам. К слову, фильм создается за счет благотворительных акций самих школьников.

Деньги для полного метра очень скромные. Но реализации проекта активно помогают республиканские ведомства. Основным инициатором съемок фильма в Башкортостане выступает региональный Минобрнауки. Но ленту увидят не только школьники нашей республики, но и России, а также зарубежья.