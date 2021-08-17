Стало известно, будут ли вакцинировать школьников в России

Принудительной вакцинации школьников и учителей в России не будет. Более того, министр поддержал заявление уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой, которая высказалась категорически против любых санкций за отказ от вакцинации среди сотрудников учебных учреждений и учеников. При этом учебный год планируется начать в традиционном формате.