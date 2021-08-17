В аэропорту Уфы борцов из США встречала Мэрилин Монро

В столичном аэропорту накануне встречали иностранные делегации спортсменов, которые прибыли на чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров. 

Фото №1 - В аэропорту Уфы борцов из США встречала Мэрилин Монро

Встреча была оригинальной. Представителей Соединенных Штатов Америки, например, встретила Мэрилин Монро, которая угостила гостей традиционным чак-чаком. Молодые ребята признались, что никогда до этого не пробовали такое лакомство. 

Американские борцы рассказали, что этот визит в Россию - первый. Они были приятно удивлены такой теплой встречей на башкирской земле. 

А вот шведских борцов встретили башкирским рэпом. 

Напомним, чемпионат мира по борьбе среди юниоров будет проходить в столице республики до 22 августа, а сегодня, 17 августа, в ледовом дворце "Уфа-Арена" состоится торжественная церемония открытия.  

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Уфимская волна