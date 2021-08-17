В аэропорту Уфы борцов из США встречала Мэрилин Монро

В столичном аэропорту накануне встречали иностранные делегации спортсменов, которые прибыли на чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров.

Встреча была оригинальной. Представителей Соединенных Штатов Америки, например, встретила Мэрилин Монро, которая угостила гостей традиционным чак-чаком. Молодые ребята признались, что никогда до этого не пробовали такое лакомство.

Американские борцы рассказали, что этот визит в Россию - первый. Они были приятно удивлены такой теплой встречей на башкирской земле.

А вот шведских борцов встретили башкирским рэпом.