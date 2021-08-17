Турист из Уфы прошел пешком весь Урал за 109 дней

Известный турист из Уфы Олег Чегодаев совершил невозможное. Сегодня он закончил свой грандиозный поход по всему Уралу с юга на север.

Олег Чегодаев ушел в свой масштабный поход еще 1 мая. В то время, как все остальные жители республики страдали от жары и прятались от палящего солнца, Чегодаев шел на пути к своей цели со средней скоростью в 30-40 километров в день.

О каждом дне своего похода мужчина рассказывал в социальных сетях. Путешествие началось с Оренбургской области. По дороге с Олегом Чегодаевым случалось всякое: один раз он даже прогнал "черных копателей", которые незаконно добывали природные ископаемые в далеком карьере.

Провизия для Олега была разбросана по населенным пунктам. Чем дальше в сторону севера - тем меньше точек с провизией. Сегодня, на 109 день экспедиции, Олег Чегодаев отчитался об окончании своего пути. В последний день он прошел 30 километров, а общий километраж по Уралу составил 3183 километра. Если переводить эту цифру в более понятные расстояние, то примерно столько же Олег бы прошел от Уфы до Москвы и обратно.

Последним значимым участок на Южном Полярном Урале для Чегодаева стал Карский массив. Он тянулся около 100 километров до Собь-Елецкого прохода.

Сам Чегодаев в шутку назвал это место Уральской марсианской провинцией.

Причина этому, конечно же, это цвет пород, слагающих эти горы. Ярко-бурая, желтая, красная, суровая и скудная жизнью пустошь. Меня всегда эти места впечатляют неимоверно. Думаю, российское кино про освоение Марса можно вполне смело снимать у нас на Урале. Олег Чегодаев