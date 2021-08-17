В Уфе прошел фестиваль в поддержку благотворительного проекта «Любовь объединяет сердца»

Он направлен на помощь по социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. На площади в парке им. Ивана Якутова состоялась ярмарка, где можно было поучаствовать в различных мастер-классах, а также приобрести книги, поделки и игрушки. Часть от вырученных средств пойдет на помощь детям с ОВЗ.

Наша цель – 750 тысяч рублей. Но я уверена, что мы соберем больше. В рамках данного проекта планируем оказать помощь 50 детям. Если позволят возможности, это будет гораздо большее количество детей.

Ольга Хайруллина, организатор благотворительного проекта «Любовь объединяет сердца»

Мы хотели бы обратить внимание общества на эту проблему. Потому что сейчас у нас идет разделение детей на здоровых и с ограниченными возможностями. Они такие же дети, им сложно в этом мире.

Алёна Макарова, соорганизатор благотворительного проекта «Любовь объединяет сердца»

На площадке также шла продажа благотворительных билетов на концерт. Перед зрителями выступили юные артисты с песнями и танцами. На одной сцене свои номера показали также и дети с ограниченными возможностями здоровья.

За счет того, часто мы выступаем, они свой страх перешагивают и уже с людьми более открытые. Это нам очень помогает.

Элита Плетосу, жительница г. Уфы
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