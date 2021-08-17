В Уфе прошел фестиваль в поддержку благотворительного проекта «Любовь объединяет сердца»

Он направлен на помощь по социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. На площади в парке им. Ивана Якутова состоялась ярмарка, где можно было поучаствовать в различных мастер-классах, а также приобрести книги, поделки и игрушки. Часть от вырученных средств пойдет на помощь детям с ОВЗ.
На площадке также шла продажа благотворительных билетов на концерт. Перед зрителями выступили юные артисты с песнями и танцами. На одной сцене свои номера показали также и дети с ограниченными возможностями здоровья.