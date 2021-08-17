В Уфе прошел фестиваль в поддержку благотворительного проекта «Любовь объединяет сердца»

Мы хотели бы обратить внимание общества на эту проблему. Потому что сейчас у нас идет разделение детей на здоровых и с ограниченными возможностями. Они такие же дети, им сложно в этом мире.

Алёна Макарова, соорганизатор благотворительного проекта «Любовь объединяет сердца»