В Уфе из-за пожара в бизнес-центре эвакуировали 150 человек

Сегодня, 17 августа, в Уфе произошёл крупный пожар. Инцидент зафиксирован в бизнес-центре «Маяк» на улице Пархоменко.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 12:29. На место инцидента оперативно прибыли экстренные службы. Выяснилось, что возгорание произошло на 7 этаже, где проводились ремонтные работы.

Из зоны воздействия опасных факторов были оперативно эвакуированы 150 человек. К счастью, пострадавших в пожаре нет. Возгорание ликвидировано. В причинах произошедшего предстоит разобраться.