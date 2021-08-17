В Уфу приехала первая группа студентов в рамках маршрута «Открываем Башкирию»

12 студентов
со всей России познакомятся с республикой. Сегодня в Уфу приехала первая группа
ребят в рамках маршрута «Открываем Башкирию». Его разработали в
Башгосуниверситете в ходе реализации программы Министерства науки и высшего
образования России, направленной на развитие студенческого туризма.
Путешествие
началось с посещения БашГУ и встречи с ректором вуза. Также маршрут
подразумевает знакомство со столицей Башкортостана. В программе – посещение
музеев, театров и пешая прогулка по значимым местам города. Гидами будут
выступать представители туристического клуба университета.
Пока мне все
нравится, все интересно. Я вот первый раз в Уфе, в первый раз в Башкирии.Евгения Фонарёва, студент Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского
Когда я
узнала об этом конкурсе, сразу решила, что хочу именно в Уфу поехать, всегда
привлекал этот регион. Была в соседней Казани, и хотелось про Уфу тоже узнать.
Много знакомых, которые в Уфе тоже были, рассказывали, делились впечатлениями,
и у меня всегда была такая маленькая цель – в Уфе тоже побывать.Дарья Терёхина, студент Тюменского государственного университета
Маршрут
«Открываем Башкирию» продлится 6 дней и 5 ночей. Студенты познакомятся с
озерами, водопадами и пещерами, поедут к «океану», точнее к месту, где он был
несколько тысяч лет назад. Посетят знаменитые шиханы и скалы Зубы Шурале в
Белорецком районе.
Мы видим,
что университет очень хорошо подготовился к этому мероприятию. У ребят
предстоит очень насыщенная неделя. Это первый день по Уфе, по главным
историческим местам, очень насыщенная программа. Потом в течение нескольких
дней ребята познакомятся с природными красотами Южного Урала.Ринат Фаткуллин, первый заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по туризму