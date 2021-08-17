В Уфу приехала первая группа студентов в рамках маршрута «Открываем Башкирию»

Когда я узнала об этом конкурсе, сразу решила, что хочу именно в Уфу поехать, всегда привлекал этот регион. Была в соседней Казани, и хотелось про Уфу тоже узнать. Много знакомых, которые в Уфе тоже были, рассказывали, делились впечатлениями, и у меня всегда была такая маленькая цель – в Уфе тоже побывать.

Дарья Терёхина, студент Тюменского государственного университета