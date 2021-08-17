В Уфу приехала первая группа студентов в рамках маршрута «Открываем Башкирию»

12 студентов со всей России познакомятся с республикой. Сегодня в Уфу приехала первая группа ребят в рамках маршрута «Открываем Башкирию». Его разработали в Башгосуниверситете в ходе реализации программы Министерства науки и высшего образования России, направленной на развитие студенческого туризма.

Фото №1 - В Уфу приехала первая группа студентов в рамках маршрута «Открываем Башкирию»

Путешествие началось с посещения БашГУ и встречи с ректором вуза. Также маршрут подразумевает знакомство со столицей Башкортостана. В программе – посещение музеев, театров и пешая прогулка по значимым местам города. Гидами будут выступать представители туристического клуба университета.

Пока мне все нравится, все интересно. Я вот первый раз в Уфе, в первый раз в Башкирии.

Евгения Фонарёва, студент Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского

Когда я узнала об этом конкурсе, сразу решила, что хочу именно в Уфу поехать, всегда привлекал этот регион. Была в соседней Казани, и хотелось про Уфу тоже узнать. Много знакомых, которые в Уфе тоже были, рассказывали, делились впечатлениями, и у меня всегда была такая маленькая цель – в Уфе тоже побывать.

Дарья Терёхина, студент Тюменского государственного университета

Маршрут «Открываем Башкирию» продлится 6 дней и 5 ночей. Студенты познакомятся с озерами, водопадами и пещерами, поедут к «океану», точнее к месту, где он был несколько тысяч лет назад. Посетят знаменитые шиханы и скалы Зубы Шурале в Белорецком районе.

Мы видим, что университет очень хорошо подготовился к этому мероприятию. У ребят предстоит очень насыщенная неделя. Это первый день по Уфе, по главным историческим местам, очень насыщенная программа. Потом в течение нескольких дней ребята познакомятся с природными красотами Южного Урала.

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