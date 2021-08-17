В Башкирии без вести пропала 20-летняя девушка

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» объявили о старте новых поисков. В Башкирии без вести пропала 20-летняя Карина Куцан.

13 августа девушка ушла из дома. До сих пор её местоположение неизвестно. Пропавшая может находиться в Уфе или в селе Улу-Теляк.