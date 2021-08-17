В Башкирии без вести пропала 20-летняя девушка

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» объявили о старте новых поисков. В Башкирии без вести пропала 20-летняя Карина Куцан.
13 августа девушка ушла из дома. До сих пор её местоположение неизвестно. Пропавшая может находиться в Уфе или в селе Улу-Теляк.
Приметы пропавшей: рост 155 см, телосложение плотное, волосы чёрные, глаза карие. Во что была одета девушка в злополучный день – неизвестно.
Всех, кто владеет информацией о местоположении Карины, просят сообщить по телефонам: 8 800 700 54 52, 112.