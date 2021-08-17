В Башкирии два парня до смерти избили мужчину, который оскорбил маму

В Караидельском районе были задержаны два парня 23 и 24 лет. Они обвиняются в причинении 41-летнему мужчине тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть.

Следствию удалось выяснить, что 30 июля 2021 года один из подозреваемых узнал, что мужчина нелестно отозвался о его матери. Сельчанин якобы был возмущён тем, что знакомая совершенно не занимается воспитанием своих детей. Тогда парень позвал друга, чтобы отомстить за оскорбление семье.

Они пришли в дом, где находился мужчина, сильно избили его, а потом заставили извиниться перед матерью одного из парней. В тот же день потерпевший скончался у себя в доме от полученных травм.