Межвузовский студенческий кампус в Уфе: разбираемся в проекте мирового уровня

Хорошие новости пришли сегодня из Москвы. Правительство России окончательно одобрило создание Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ мирового уровня в Уфе.

Почему это большая победа для республики? Как дальше будет развиваться республиканская наука?

Об этом и не только в прямом эфире на телеканале БСТ мы поговорили с руководителем Администрации Главы РБ Александром Сидякиным, советником Главы Башкортостана по вопросам науки Русланом Казыхановым и ректорами ведущих вузов нашей республики.

Студенческий кампус – что это?

Это не маленький квартал. Кампус хоть и имеет в словаре иное значение, для Башкортостана он означает комплекс зданий, в которых студенты смогут проводить время совместно, заниматься спортом. Там будет библиотека, туда будут приезжать ученые из других городов и стран на симпозиумы и конференции. В общем, это не только студенческий городок, но и современные лаборатории, где будут проходить различные исследования. Там же будут и объекты спортивной инфраструктуры, места для личного времени студентов. Пользоваться кампусом будут не только студенты, но и ученые с мировым именем. Они будут там останавливаться и жить.

Сложно было подать заявку на создание кампуса?

Для этого была собрана большая команда со всей республики, плотная работа над проектом велась с 2019 года. Необходимо было выявить потребности, понять, какие профессии будут востребованы в будущем.

Сколько было претендентов?

В общей сложности было 27 заявок, по итогу отобрали 8 кампусов мирового уровня и еще 6 – национального уровня.

Где конкретно будет построен кампус?

Изначально планировалось его построить в Деме. Потом урбанисты указали на удаленность места проживания от университетов, пришлось бы строить канатные дороги, потому как пешком из Демы до центра не дойдешь. Теперь это квартал внутри существующих корпусов БашГУ между улицами Карла Маркса, Заки Валиди и Тукаева. Там находится заброшенный завод имени Кирова, он будет снесен. Новый IQ-парк на Валиди, 42, станет первым этапом строительства кампуса. Вторая очередь – пространство внутри этого квартала с большой "свечкой" для проживания и лабораториями мирового уровня, а также культурно-досуговыми, спортивными и конгрессными объектами. Территория кампуса также расположится и в частном секторе, жителям предложат комфортное жилье взамен прежнего. Таким образом, спустя некоторое время южный склон Уфы станет цивилизованным местом.

Будут ли там парковки, магазины, поликлиники?

Парковка обязательно будет (проектируется не менее 300 мест). Уже объявлен конкурс на проектирование кампуса, деньги на проектирование выделены. По оценке республики, кампус обойдется в 18 миллиардов, из которых 60% будут выделены из федерального бюджета. К 2024 году вторая очередь кампуса будет введена в строй.

Помимо этого, появится свой собственный бассейн (кроме существующего ныне "Динамо"). Поликлиника пока не планируется, все проживающие на территории кампуса студенты, преподаватели и ученые будут привязаны к местной поликлинике. Однако на территории планируется возведение медицинского центра для различных исследований, который можно "догрузить" и медицинскими услугами. Магазины в шаговой доступности уже есть, если потребуется, бизнес сам придет туда.

Кампус будет открыт для свободных прогулок?

Да, за исключением зон научных исследований. Они, безусловно, будут закрыты.

Удобна ли идея кампуса для вузов Уфы?

Несомненно. Уфа со временем превратится в город студентов и молодежи. В УГАТУ, например, более 13 тысяч студентов. В БашГУ около 15 тысяч студентов только в Уфе, не считая филиалы. В БГМУ учится порядка 11 тысяч человек. В УГНТУ учится более 21 тысяч студентов. Грубо говоря, более 10 процентов населения Уфы – студенты. А если взять учащихся колледжей, старшеклассников, то этот процент еще больше. В Уфе свыше 70 тысяч студентов вузов.

Как вместить в кампус такое огромное количество студентов?

Некоторые науки не требуют новых корпусов. А если говорить о генной инженерии, исследованиях в области химии, авиастроения и многого другого, в этих случаях новые лаборатории просто необходимы, они как раз таки и появятся в кампусе. На территории будут жить в том числе и иногородние студенты, которые смогут покупать образовательные услуги в Башкортостане.

Какие задачи у кампуса?

Одна из целей – экспорт науки, чтобы специалисты могли окупить свой труд. Уфа должна стать местом, куда из-за рубежа можно отправить своего ребенка на обучение. В Китае, например, почти миллион выпускников школ уезжают за границу на учебу. Из них только 40 тысяч – в Россию. Причины банальны: негде жить, не повсеместно развит английский язык. Кампус должен стать местом, куда хочется отправить своего ребенка на учебу, и переломить ситуацию в целом.

Чем кампус в Башкортостане будет отличаться от других?

У башкирского кампуса на первом месте – идеология евразийства.

Изменится ли качество образования в республике?

Да. Объем вложенных средств будет кратно увеличен. За этот год Башкортостан уже получил дополнительно 840 миллионов за счет создания Евразийского НОЦ. Никогда наша наука не получала столько денег. На эти средства уже созданы несколько небольших научных центров.

Как скажется строительство кампуса на учебном процессе в вузах?

Речь о содружестве вузов. Именно в кампусе оно и материализуется в реальность. В кампусе должны оказаться лучшие мозги республики, страны, мира. Так, например, в корпусе с уклоном в IT соберутся специалисты со всех университетов республики. С этого момента отменяется конкуренция между вузами Башкортостана и России. Мы должны конкурировать с вузами других стран.

Когда будет построен первый этап кампуса?

Корпус на Заки Валиди, где будет IQ-парк, планируется сдать к новому году. Вторая очередь проектируется. Планируется завершить эту фазу к концу года, и, как мы уже говорили ранее, строительство второй очереди завершится в 2024 году.

Должны ли будут студенты платить за проживание в кампусе?

Да, но эти суммы небольшие, вполне понятные цифры, установленные по федеральным нормативам. В том числе там появится и бизнес, который будет располагаться на льготных условиях. Проще говоря, кампус станет своеобразной башкирской "силиконовой долиной", где разработки студента смогут монетизироваться прямо в стенах университета.

Что будет со старыми студенческими общежитиями? Их снесут?

Нет. Их, наоборот, будут развивать. В идею кампуса входит не только строительство, но и ремонт старых общежитий по современным стандартам.

Будет ли расчищен склон от зарослей и организован спуск к реке Белой?

Да. От набережной до верхней части склона планируется подъемник, чтобы "оживить" это место города.

Стоит ли ждать канатную дорогу от Демы до Заки Валиди?

Канатной дороги в проекте кампуса нет. Но в целом правительство такие планы обсуждает в связи с развитием набережной. Сильного потока людей не ожидается, главной упор делается на туристов.

Будут ли перекрывать дороги в центре из-за строительства кампуса?

На первом этапе нет. Но потом, на втором этапе, улица Тукаева от Белого дома до БашГУ станет пешеходной. В общем и целом на движение в городе это никак не повлияет.

Что за новая библиотека может появиться на улице Тукаева в рамках кампуса?

В сторону к Бельскому мосту от Белого дома предполагается строительство музея современного искусства. А еще чуть дальше между Госпиталем ветеранов войн и Музеем современного искусства предполагается новая библиотека. Правда, пока проекта нет – в этом месте очень непростой склон. Если это будет возможно, то библиотека появится. А если нет, то в этом месте появятся прогулочные дорожки.

Чего ждать жителям частного сектора?

Их не так много, всего 22 домохозяйства. Законом все прописано: по решению суда гражданам будут предлагать альтернативное жилье, которое сходится по цене с теми участками, где они живут сейчас. Любое расселение людей – всегда тревога, но власти не хотят кого-либо обижать.

Смогут ли в кампус заселиться семейные студенты?

В кампусе предусмотрены разные типы жилых помещений. По плану предполагается около 500 мест как раз для аспирантов, молодых ученых и преподавателей, среди которых всегда будут и семейные сотрудники. Более того, у них будет своя управляющая компания.

Будут ли на территории кампуса парки?

В этой части планируется реконструкция парка Ленина (более известного, как парк Матросова). Помимо этого, стоит отметить и отдельное благоустройство южного склона.

Что будет дальше?