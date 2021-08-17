В Башкирии обоими компонентами вакцины от коронавируса привиты 857 тысяч человек

В республике от новой коронавирусной инфекции скончались еще 12 человек. По данным регионального Минздрава, выявлено уже 929 жертв пандемии. Стремительно растет и число тяжелобольных COVID-19. Их сегодня 62 пациента.

Всего лечение в стационарах проходят 711 инфицированных. Большая часть из них – пожилые. За сутки зафиксировано 289 новых случаев заражения. Еще у 134 пациентов выявлена внебольничная пневмония. 

Между тем, в регионе активно продолжается вакцинация населения. Так, полностью двумя компонентами от коронавируса привились 857 тысяч человек.

Фото №1 - В Башкирии обоими компонентами вакцины от коронавируса привиты 857 тысяч человек

Если у человека нормально работает иммунная система, нет тяжелых заболеваний, то ему вакцинация никакого вреда не принесет, но даст уверенность в том, что он не заболеет или перенесет это заболевание в легкой форме, поэтому я не вижу никаких препятствий, чтобы вакцинироваться.

Александр Гильманов, заведующий кафедрой лабораторной диагностики института дополнительного профессионального образования БГМУ
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