В Башкирии обоими компонентами вакцины от коронавируса привиты 857 тысяч человек

В республике от новой коронавирусной инфекции скончались еще 12 человек. По данным регионального Минздрава, выявлено уже 929 жертв пандемии. Стремительно растет и число тяжелобольных COVID-19. Их сегодня 62 пациента.
Всего лечение в стационарах проходят 711 инфицированных. Большая часть из них – пожилые. За сутки зафиксировано 289 новых случаев заражения. Еще у 134 пациентов выявлена внебольничная пневмония.
Между тем, в регионе активно продолжается вакцинация населения. Так, полностью двумя компонентами от коронавируса привились 857 тысяч человек.