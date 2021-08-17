В Башкирии обоими компонентами вакцины от коронавируса привиты 857 тысяч человек

Если у человека нормально работает иммунная система, нет тяжелых заболеваний, то ему вакцинация никакого вреда не принесет, но даст уверенность в том, что он не заболеет или перенесет это заболевание в легкой форме, поэтому я не вижу никаких препятствий, чтобы вакцинироваться.

Александр Гильманов, заведующий кафедрой лабораторной диагностики института дополнительного профессионального образования БГМУ