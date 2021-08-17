В Башкирии природные пожары подбираются к туристическим маршрутам

Природные пожары подбираются к туристическим маршрутам в Белорецком районе. Спасатели и волонтеры пытаются сдержать пламя на хребте Осиновом и Инзерских зубчатках. По последним данным, лес горит на площади 10 гектаров.
Сложность тушения заключается не только в жаркой ветреной погоде. До очагов возгорания приходится добираться по пять часов. Организаторы походов в данном направлении оповещены об опасности, туристам рекомендовано воздержаться от посещения природных достопримечательностей.
С 18 августа до 5 сентября введен запрет на посещение природных парков «Иремель» и «Зилим». Также продолжается тушение лесного пожара в Абзелиловском районе вблизи летнего лагеря. Дети и персонал были заблаговременно оповещены и эвакуированы.