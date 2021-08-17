В Башкирии природные пожары подбираются к туристическим маршрутам

Природные пожары подбираются к туристическим маршрутам в Белорецком районе. Спасатели и волонтеры пытаются сдержать пламя на хребте Осиновом и Инзерских зубчатках. По последним данным, лес горит на площади 10 гектаров.

Сложность тушения заключается не только в жаркой ветреной погоде. До очагов возгорания приходится добираться по пять часов. Организаторы походов в данном направлении оповещены об опасности, туристам рекомендовано воздержаться от посещения природных достопримечательностей.

С 18 августа до 5 сентября введен запрет на посещение природных парков «Иремель» и «Зилим». Также продолжается тушение лесного пожара в Абзелиловском районе вблизи летнего лагеря. Дети и персонал были заблаговременно оповещены и эвакуированы.

Фото №1 - В Башкирии природные пожары подбираются к туристическим маршрутам

Для защиты детского лагеря «Горное ущелье» и тушения природного пожара вблизи населенного пункта Зелёная Поляна в Абзелиловском районе задействовано 250 человек личного состава и 42 единицы техники. В том числе аэромобильная группировка главного управления численностью 50 человек и 7 единиц техники. Произведена опашка населенных пунктов, граничащих с лесными массивами и подверженных переходам на них природных пожаров. В настоящее время угроза населенным пунктам отсутствует.

Андрей Зайцев, и.о. начальника пресс-службы главного Управления МЧС России по Республике Башкортостан
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