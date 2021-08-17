В Башкирии природные пожары подбираются к туристическим маршрутам

Для защиты детского лагеря «Горное ущелье» и тушения природного пожара вблизи населенного пункта Зелёная Поляна в Абзелиловском районе задействовано 250 человек личного состава и 42 единицы техники. В том числе аэромобильная группировка главного управления численностью 50 человек и 7 единиц техники. Произведена опашка населенных пунктов, граничащих с лесными массивами и подверженных переходам на них природных пожаров. В настоящее время угроза населенным пунктам отсутствует.

Андрей Зайцев, и.о. начальника пресс-службы главного Управления МЧС России по Республике Башкортостан