«Уникальное сооружение»: каким будет студенческий кампус мирового уровня в Уфе

В Уфе появится студенческий кампус мирового уровня. Его строительство одобрили в правительстве России, он получит федеральное финансирование.  Из почти 30 заявок, поступивших от регионов, в Минобре отобрали 8 лучших. В число победителей вошёл и проект из Башкирии, который поддержал президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с Радием Хабировым.

Новость прокомментировал в соцсетях глава республики. По его словам, вердикт федерального кабмина – это важнейшее достижение высшей школы и науки региона. То, над чем долгие годы работали ректоры вузов и власти, становится реальностью. На строительство студенческого кампуса направят десятки миллиардов рублей, которые пойдут на общежития, научные лаборатории, а также спортивные, культурные учреждения для учащихся и преподавателей. Студенческий кампус разместят на южном склоне реки Белой возле здания Башгосуниверситета. Также для помещений кампуса задействуют площадки бывшего завода имени Кирова.

Мы получим уникальное сооружение в центре города. Это как раз точка притяжения и тех людей, кто собирался уехать, но решил остаться, тех, кто живет в других городах и планирует поступать в наш университет, и для научной общественности, ученых. Это в любом случае одно из направлений экономики, которое мы будем развивать.

Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан
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Создать кампус в Уфе планируют в рамках формирования в Башкортостане Евразийского научно-образовательного центра, который в конце 2020 года получил федеральный статус. В состав участников НОЦ входят 6 вузов Академии наук России и Башкирии, более двух десятков предприятий нефтегазового комплекса, машиностроения и медицины. Проект реализуется по инициативе главы Башкирии Радия Хабирова.

Поддержка федеральным правительством по созданию – это большое достижение главы республики, всей управленческой команды, наших коллективов университетов, потому что таких историй будет всего 8. Безусловно, без федеральной поддержки это нельзя решить только на средства вузов.

Руслан Казыханов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам науки
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