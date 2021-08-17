«Уникальное сооружение»: каким будет студенческий кампус мирового уровня в Уфе

Мы получим уникальное сооружение в центре города. Это как раз точка притяжения и тех людей, кто собирался уехать, но решил остаться, тех, кто живет в других городах и планирует поступать в наш университет, и для научной общественности, ученых. Это в любом случае одно из направлений экономики, которое мы будем развивать.

Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан