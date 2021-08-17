В Уфе проверят психдиспансер, где сняли с учета роженицу, выбросившую в окно чужого малыша

Выкинула чужого младенца в окно. Жуткая трагедия произошла в стерлитамакском роддоме. Ребенку был всего лишь день, он получил травмы, несовместимые с жизнью. Известно, что подозреваемая – в прошлом врач-терапевт.

В родильном доме №1 Стерлитамака сегодня ночью не спалось. Эти окна, где горит свет – той самой палаты, где и произошла трагедия. Судя по всему, здесь до сих пор идут следственные действия.

Подозреваемая в убийстве новорожденного Алина Арысланова лежала в палате еще с тремя молодыми мамами, все со своими младенцами. Когда одна из соседок отлучилась на пару минут, женщина схватила ее малыша и выбросила в окно. Падение оказалось смертельным. Сотрудники роддома пытались реанимировать новорожденного, но безуспешно. Подозреваемую перевели из роддома в психоневрологический диспансер.

Следы от крови быстро замыли, чтобы не запугать других пациенток в положении, а Минздрав запретил врачам говорить о ситуации. Как выяснилось, подозреваемая была с психическим расстройством, ее недавно выписали из психоневрологического диспансера в Уфе. Почему ее поместили в общую палату, предстоит выяснить следователям.

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней жительницы Миякинского района по факту убийства малолетнего. В настоящее время организован комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению. Евгений Каневский, старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан

По предварительной информации, это вторая беременность Арыслановой, во время которой у нее и развились душевные расстройства. 29-летней мамочке был поставлен диагноз «депрессивный эпизод тяжелой степени». До декрета женщина работала врачом-терапевтом миякинской больницы. Прокуратура готовит проверки в отношении роддома и психоневрологического диспансера, который выписал женщину.

Мама убитого малыша до сих пор остается в роддоме под присмотром врачей и родственников. Вместе с подозреваемой они рожали в один и тот же день при помощи кесарева сечения. Операции им выполнили с разницей в два часа. Погибший младенец был бы третьим сыном в семье.

Около 17:30 стали приносить детей на кормление. Пациентка внезапно встала и выбросила в окно новорожденного ребенка женщины, находившейся с ней в одной палате. Проведены реанимационные мероприятия, но от полученных травм младенец скончался. Софья Алешина, руководитель пресс-службы Минздрава Республики Башкортостан