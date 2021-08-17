В Уфе официально дан старт чемпионату мира по спортивной борьбе среди юниоров

Сегодня состоялась церемония открытия соревнований. Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали представители российской сборной в вольной борьбе. Почему столицу республики выбрали в качестве хозяйки состязаний и как турнир повлияет на развитие этого вида спорта в регионе?
Исключительный во всем и особенный. В Уфе теперь уже официально дан старт чемпионату мира по спортивной борьбе среди юниоров.
Россия четыре раза принимала мировые соревнования по борьбе среди взрослых атлетов. Но турнир среди юниоров проходит здесь впервые в истории. Уфу выбрали в качестве хозяйки первенства еще в 2019-м на чемпионате мира в Нур-Султане. Во многом благодаря развитию этого вида спорта в республике и работе, которая здесь ведется.
Напутствие олимпийского чемпиона как руководство к действию. Успеть получить автограф и фото на память – задача почти невыполнимая. Но ребята с ней справляются.
Глава республики Радий Хабиров вместе с гостями юниорского чемпионата мира посетил полилингвальную 162-ю школу «СМАРТ». С первых дней открытия учебного заведения в 2019-м здесь был запущен проект «Спортивная борьба – в школы». Республика является пилотной площадкой федеральной программы.
Мастер-классы для юных борцов – событие всегда интересное, тем более когда его проводят многократные призеры всероссийских и международных турниров. Фанис и Фадис Валитовы начали с простого. Особенным подарком на мероприятии отметили Фадиса Валитова. Спортсмен не раз выигрывал и становился призером крупных всероссийских и международных турниров. За спортивные достижения глава республики наградил борца сертификатом на получение квартиры.
Следующая цель – строительство в регионе нового центра борьбы.
Решающая схватка за первое место. Дебют встречи для российского борца Рамазана Багавудинова получился провальным, он проигрывал 0:9. Но спортсмен сумел сначала сравнять счет, а затем и выйти вперед. Именно победа Багавутдинова придала сил его земляку Шамилю Мамедову. Второе золото в копилку россиян борец принес благодаря победе над азербайджанцем Зиррадином Байрамовым.
Чемпионат мира в Уфе приближается к своему экватору. Завтра борцы вольного стиля продолжат выявлять победителей, а уже в четверг и пятницу на ковер выйдут девушки.
Фото: пресс-служба Главы РБ.