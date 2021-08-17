В Уфе официально дан старт чемпионату мира по спортивной борьбе среди юниоров

Сегодня состоялась церемония открытия соревнований. Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали представители российской сборной в вольной борьбе. Почему столицу республики выбрали в качестве хозяйки состязаний и как турнир повлияет на развитие этого вида спорта в регионе?

Исключительный во всем и особенный. В Уфе теперь уже официально дан старт чемпионату мира по спортивной борьбе среди юниоров.

Этим спортсменам осталось совсем чуть-чуть, и они будут отбираться уже на Олимпийские игры. Это те молодые спортсмены, которые будут показывать новую борьбу и новые победы. Алексей Морозов, заместитель министра спорта России

Россия четыре раза принимала мировые соревнования по борьбе среди взрослых атлетов. Но турнир среди юниоров проходит здесь впервые в истории. Уфу выбрали в качестве хозяйки первенства еще в 2019-м на чемпионате мира в Нур-Султане. Во многом благодаря развитию этого вида спорта в республике и работе, которая здесь ведется.

А вы знаете, почему Радий Фаритович так для вас старается, чтобы вы занимались? Он сам серьезный борец, мастер спорта по борьбе. Поэтому он знает, что это такое, и хочет, чтобы вы научились справляться с теми вызовами, которые готовит вам жизнь, достойно. Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России

Напутствие олимпийского чемпиона как руководство к действию. Успеть получить автограф и фото на память – задача почти невыполнимая. Но ребята с ней справляются.

Глава республики Радий Хабиров вместе с гостями юниорского чемпионата мира посетил полилингвальную 162-ю школу «СМАРТ». С первых дней открытия учебного заведения в 2019-м здесь был запущен проект «Спортивная борьба – в школы». Республика является пилотной площадкой федеральной программы.

Это обычная школа, и мы хотим показать, как в такой школе мы ведем проект «Спортивная борьба – в школы». У нас 62 таких школы, по плану – довести до 200 к 2024 году. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мастер-классы для юных борцов – событие всегда интересное, тем более когда его проводят многократные призеры всероссийских и международных турниров. Фанис и Фадис Валитовы начали с простого. Особенным подарком на мероприятии отметили Фадиса Валитова. Спортсмен не раз выигрывал и становился призером крупных всероссийских и международных турниров. За спортивные достижения глава республики наградил борца сертификатом на получение квартиры.

Благодарен всем тренерам, благодаря которым добился такого результата. И, конечно, спасибо всем за поддержку. Фадис Валитов, бронзовый призер чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров

Следующая цель – строительство в регионе нового центра борьбы.

Когда мы проектировали этот объект, то каждый шаг сверяли с Федерацией спортивной борьбы России и мнением её президента Михаила Геразиевича Мамиашвили. Мы готовы предоставить место для проведения спортивных сборов команд любого уровня. У нас хороший климат, отличная организация. У нас комфортно и безопасно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Решающая схватка за первое место. Дебют встречи для российского борца Рамазана Багавудинова получился провальным, он проигрывал 0:9. Но спортсмен сумел сначала сравнять счет, а затем и выйти вперед. Именно победа Багавутдинова придала сил его земляку Шамилю Мамедову. Второе золото в копилку россиян борец принес благодаря победе над азербайджанцем Зиррадином Байрамовым.

Чемпионат мира в Уфе приближается к своему экватору. Завтра борцы вольного стиля продолжат выявлять победителей, а уже в четверг и пятницу на ковер выйдут девушки.